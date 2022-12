Tricolor anuncia o lateral-esquerdo Reinado; grupo se reapresenta nesta quinta-feira

A temporada 2023 e a gestão de futebol, na prática, de Alberto Guerra, começam nesta quinta-feira, com a apresentação do elenco e da comissão técnica do Grêmio. Os trabalhos terão início às 15h, no auditório da Arena. O novo mandatário gremista concederá uma entrevista para abrir os trabalhos do novo ano. Logo em seguida, os atletas seguirão ao CT Luiz Carvalho para dar início às avaliações físicas junto ao departamento médico do clube.

Nesta quarta-feira, um dia antes da abertura dos trabalhos, a direção anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, vindo do São Paulo. O jogador de 33 anos, desejo do técnico Renato Portaluppi, assina com o Tricolor por duas temporadas. No clube paulista, foram oito anos, com 375 jogos disputados e 32 gols marcados.

A grande dúvida para esta quinta-feira é a presença do zagueiro Kannemann na reapresentação do elenco. Ainda sem chegar a um acordo com a nova direção, o defensor argentino tem seu futuro incerto no Grêmio. Caso o camisa 4 não permaneça, o departamento de futebol analisa Lucas Merolla, do Huracán, da Argentina, para substituir Kannemann. O jogador de 27 anos tem vínculo com o clube até a metade do próximo ano.