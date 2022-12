Zagueiro croata vê Brasil favorito e diz não ver desrespeito em dança

Lovren não está entre os que manifestam incômodo com as danças que se tornaram recorrentes na celebração dos gols do Brasil. O zagueiro da Croácia, que enfrentará a seleção nesta sexta-feira, nas quartas de final do Mundial, afirmou não ver problema nas coreografias.

"Dançar depois de um gol? Eles podem fazer o que querem, não vejo nenhum desrespeito nisso. Tudo tem seu limite, mas sei como o brasileiro respira e não vejo nada de negativo nisso", disse o zagueiro do Zenit.

Lovren declarou que o Brasil é favorito para o duelo, mas apontou que isso terá que ser provado dentro de campo. "O Brasil é o favorito, tem jogadores fantásticos, tem literalmente dois grandes times. São definitivamente os favoritos. Não temos nenhum problema com isso. Valorizamos e respeitamos todos e vamos provar isso dentro de campo", disse.

O experiente zagueiro de 33 anos foi companheiro de vários brasileiros, tendo passado várias temporadas no Lyon e no Livepool. Hoje no Zenit, é colega de Gustavo Mantuan, Malcom, Wendel e Claudinho.