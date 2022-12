Vini Jr. promete mais dancinhas no Catar

Um dos principais protagonistas da seleção brasileira nesta Copa do Mundo, Vinicius Júnior afirmou que o Brasil ainda vai "bailar" muito no Catar. O atacante disse que o estoque de danças é grande. Ele contou que existem outras dancinhas engatilhas e rebateu os críticos, como o ex-jogador irlandês Roy Keane, que considera um desrespeito a comemoração.

"O gol é o momento mais importante do futebol, não só nós ficamos muito felizes, como agora na Copa, um país inteiro torce por nós. Temos muitas comemorações para fazer ainda", prometeu em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, no Grand Hamad Stadium, em Doha. O fato curioso foi a presença de um gato em cima da mesa de entrevistas. O assessor de imprensa da CBF, Vinicius Rodrigues tirou o felino para dar sequência às perguntas.

Uma das expressões culturais do Brasil, a dança não será abolida na seleção. A ideia é repetir o que foi feito após os quatro gols na vitória sobre a Coreia do Sul. Na ocasião, até mesmo Tite entrou na roda e participou da "dança do Pombo", comemoração tradicional de Richarlison.

O atacante assumiu o protagonismo quando Neymar estava ausente e continuou sua jornada quando o camisa 10 retornou para a partida contra a Coreia do Sul. Ele é o atleta com mais participação em gols do Brasil no Mundial.

O atacante do Real ainda revelou uma conversa que teve com o ídolo que virou amigo e explicou como Neymar lhe ajuda em campo e fora dele. "Ele me falou que a Copa do Mundo é diferente de qualquer outra competição. Agora estou vivendo, sei quanto a Copa é importante para o nosso País, para todos. Ele me falou isso e sempre levei comigo, não sabia o tamanho, mas quando tocou o hino vi a diferença que é jogar uma Copa pelo seu país", contou.

Antes criticado por problemas na definição, o atacante revelado pelo Flamengo fez dos gols uma parte importante de seu jogo. Vini também incorporou e aperfeiçoou outras jogadas no repertório, como o passe de trivela. Neste caso, o professor foi Luka Modric, colega de Real Madrid e capitão da seleção croata, adversária desta sexta.

"Modric sempre me ensinou bastante e continua me ensinando no dia a dia, faz de tudo para eu continuar evoluindo. Eu o uso como espelho, um cara de 37 anos jogando no nível dele é algo raro", lembrou.