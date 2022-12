Alex Sandro treina com bola e pode ser reforço contra a Croácia

Agência Estado

Desfalque do Brasil nos últimos dois jogos, por uma lesão muscular no quadril, o lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a treinar com bola nesta quarta-feira (7) e pode reforçar a seleção contra a Croácia, pelas quartas de final, na sexta-feira. O retorno ainda não é certo porque, embora tenha participado de atividades em grupo, o defensor continua fazendo trabalhos específicos à parte. Enquanto isso, os titulares realizaram o primeiro treino após a vitória sobre a Coreia do Sul.