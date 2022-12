Pelé - O Papa Francisco disse que está rezando pela saúde do Rei do Futebol, segundo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). O governante encontrou-se com o pontífice nesta quarta-feira, no Vaticano, em visita à Santa Sé. Pelé segue em recuperação no Hospital Albert Einstein. Conforme o último boletim médico, de terça-feira, o ídolo teve melhora progressiva desde que foi internado, na semana passada. Bahia - O Tricolor de Aço é mais um time brasileiro a contratar um técnico português. Após a saída de Eduardo Barroca, o clube anunciou a chegada de Renato Paiva para a temporada 2023. O novo comandante estava no Club León, do México. Palmeiras - O Real Madrid está pronto para ser a nova casa de Endrick a partir do segundo semestre de 2024. O time espanhol acertou na terça-feira os detalhes da negociação com o jovem atacante do Palmeiras e, agora, aguarda apenas a assinatura do acordo. O Chelsea continua interessado, mas o Real já alinhou os trâmites burocráticos e, especialmente, os valores do negócio, que supera a casa dos 70 milhões de euros (mais de R$ 386 milhões). Gustavo Scarpa - O melhor jogador do Brasileirão 2022 estreou com o pé direito no Nottingham Forest. Na terça-feira, o meio-campista ex-Palmeiras entrou em campo pela primeira vez pelo time inglês em um amistoso contra o Atromitos, da Grécia, e deu duas assistências. Apesar das contribuições, o clube acabou derrotado por 3 a 2. Eden Hazard - Aos 31 anos, o meio-campista do Real Madrid usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria da seleção belga. O desempenho da equipe na Copa foi decepcionante, com uma eliminação na fase de grupos e rachas dentro do elenco. Hazard disputou 126 partidas, com 33 gols e 36 assistências. Jude Bellingham - O jovem meio-campista vem sendo destaque da Inglaterra nesta Copa do Mundo e já despertou o interesse de gigantes europeus. Manchester City, Liverpool e Real Madrid estudam a contratação do jogador de 19 anos. O jornal britânico Daily Star informou que o time de Jurgen Klopp saiu na frente para buscar o volante no Borussia Dortmund. Japão - A seleção foi recebida por uma multidão no aeroporto de Narita, nesta quarta-feira, na volta da delegação do Catar. A equipe foi eliminada nas oitavas de final pela Croácia, nos pênaltis.