Grêmio - O Tricolor anunciou o primeiro reforço da gestão Alberto Guerra: o volante Pepê, que estava no Cuiabá desde 2021, após surgir no futebol no Flamengo. O jogador de 24 anos assinou contrato por três temporadas. A vinda de Pepê foi um pedido do técnico Renato Portaluppi. A reapresentação do elenco junto à comissão técnica ocorre nesta quinta-feira. Falecimento - Rigoberto Costa, conhecido como Beto Fuscão, ex-zagueiro do Grêmio entre os anos de 1973 e 1977, morreu nesta terça-feira, aos 72 anos. Nascido em Florianópolis, o ex-defensor vinha lutando contra um câncer. Pelé - Novo boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein informou que o rei do Futebol voltou a apresentar melhora no seu quadro de saúde. Ele está internado desde a semana passada. Em entrevista concedida por suas filhas, no domingo, foi revelado que o craque teve que tratar infecção respiratória causada pela Covid-19 algumas semanas antes da internação. Vasco - Com o aporte da 777 Partners, o Vasco enfim iniciou a formulação visando a temporada 2023. O clube carioca anunciou nesta terça-feira Maurício Barbieri, ex-Red Bull Bragantino, como treinador. Além dele, Abel Braga retorna a São Januário para ocupar o cargo de diretor técnico. As confirmações vieram através de Paulo Bracks, diretor de futebol, em entrevista coletiva. Corinthians - Um dia após anunciar Rodrigo Santana como auxiliar da nova comissão técnica, o clube voltou atrás e não vai mais contratá-lo. A desistência se deve a um histórico de propagação de notícias falsas nas redes sociais, além da publicação de uma foto em um protesto em frente a um quartel contra a eleição presidencial que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Paulo Bento - Técnico com passagem pelo Cruzeiro, o português não suportou a goleada por 4 a 1 para o Brasil, que acabou com a eliminação da Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar, e anunciou a sua saída do comando da seleção asiática. Ele disse que a decisão já estava tomada antes do início do Mundial. Boxe - O norte-americano Mills Lane, um dos melhores juízes do esporte de todos os tempos, morreu, nesta terça-feira, aos 86 anos. Ele sofria de sequelas de um AVC, que deixaram seu lado direito do corpo paralisado.