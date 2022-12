Do banco, Cristiano Ronaldo vê Portugal golear a Suíça

Gonçalo Ramos foi convocado para defender a seleção portuguesa na Copa do Mundo sem nunca ter feito um jogo sequer pela equipe principal do país. Na primeira fase do torneio, acumulou apenas dez minutos em campo, entrando na parte final dos duelos com Gana e Uruguai. Diante da Coreia do Sul, nem saiu do banco.

Mesmo assim, foi o escolhido por Fernando Santos para substituir Cristiano Ronaldo, o maior nome da história do futebol português, barrado pelo técnico. A escolha foi ousada, mas se mostrou certeira. Com três gols do atacante - os primeiros dele pela seleção -, Portugal goleou a Suíça nesta terça-feira, em Lusail, por 6 a 1, passando às quartas de final do Mundial. Na próxima fase, terá pela frente Marrocos, responsável por eliminar a Espanha.

Não só pelo placar elástico mas também pela atuação dos portugueses, a vitória sobre os suíços deu moral a Fernando Santos, que surpreendeu ao divulgar a relação de titulares sem CR7. A decisão foi motivada pela atitude do atleta no último jogo da fase de grupos, contra a Coreia do Sul. Substituído a meia hora do apito final, mostrou-se irritado.

Gonçalo abriu o placar aos 17 minutos da etapa inicial logo em sua primeira finalização. Os suíços não conseguiram repetir o bom esquema defensivo e foram empilhando gols tomados. Aos 33, Pepe marcou o segundo de cabeça.

Depois do intervalo, com apenas seis minutos, Gonçalo Ramos marcou o terceiro e, quatro minutos depois, serviu Raphael, autor do quarto. Nem mesmo quando Akanji descontou, aos 13, o time de Fernando Santos deixou o adversário crescer na partida. Aos 22, Gonçalo marcou o terceiro dele, quinto dos portugueses.

CR7 foi a campo apenas aos 29 minutos. Sem marcar, Ronaldo ainda viu Rafael Leão, nos acréscimos dar números finais a goleada por 6 a 1. Agora, Portugal terá pela frente a surpreendente Marrocos, sábado (10), pelas quartas de final, em Al Thumama.