Gabriel Jesus passa por cirurgia no joelho direito

O atacante Gabriel Jesus deve desfalcar sua equipe, o Arsenal, da Inglaterra, por pelo menos três meses no início do ano. Cortado da Copa do Mundo do Qatar após sofrer uma lesão no joelho, ele foi examinado pelo clube líder da Premier League e foi constatada a necessidade de cirurgia. As informações são do jornal inglês The Telegraph.

Segundo o periódico, a suspeita é de uma lesão no ligamento medial do joelho. Em operação deste tipo, os jogadores costumam voltar a jogar em cerca de três meses, mas depende da velocidade de recuperação.

Desde que foi contratado do Manchester City, Gabriel Jesus tem sido titular do ataque do Arsenal. Ele marcou cinco gols em seus primeiros nove jogos no clube. Depois, o desempenho ofensivo não foi o mesmo, mas ele continuou atuando bem, dando assistências para os companheiros e fazendo sua equipe permanecer na liderança do Inglês.

No Catar, Jesus entrou em campo nas vitórias sobre Sérvia e Suíça e foi titular na derrota para Camarões, quando a classificação para as oitavas de final já estava garantida. Mas ele ainda não conseguiu fazer gols em Mundiais.

Com o seu afastamento, o técnico Mikel Arteta deve precisar ir ao mercado em busca de um substituto para manter o Arsenal na luta pelo título.

Além de Gabriel Jesus, a seleção brasileira ainda perdeu o lateral Alex Telles também por lesão no joelho. Apesar de cortado da delegação, ele continuou no Catar e até foi homenageado por Neymar no gol do camisa 10 contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.