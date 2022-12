Scaloni testa quatro mudanças na Argentina para enfrentar a Holanda

O treinador Lionel Scaloni, da Argentina, comandou uma atividade fechada para a imprensa nesta terça-feira (6), como parte da preparação para o duelo com a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo, e esboçou uma equipe com quatro novidades.

De acordo com o diário argentino Olé, as principais mudanças são na defesa. Montiel e Tagliafico substituíram Molina e Acuña - titulares contra a Polônia - nas laterais. Além dos defensores, o treinador também mexeu no meio-campo e no ataque, colocando Paredes na vaga de Enzo Fernández, e Ángel Correa na vaga de Papu Gómez, que sentiu uma lesão e é dúvida para encarar os holandeses.

Assim, a Argentina treinou com Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Mac Allister; Ángel Correa, Messi e Julián Álvarez. Ainda de acordo com o periódico argentino, Scaloni testou outra formação durante o trabalho, com quatro meio-campistas. Neste desenho, Enzo Fernández ficou com a vaga de Ángel Correa.

Apesar de não aparecer em nenhum dos times, Di María, que faz um trabalho específico de recuperação física - o meia-atacante apresenta dores no quadril -, pode começar a partida no lugar de Ángel Correa caso se recupere.

Argentina e Holanda fazem o segundo duelo das quartas de final na próxima sexta-feira (9), às 16h (de Brasília). O vencedor garante vaga nas semifinais e pode enfrentar o Brasil.