De olho nas quartas, Portugal enfrenta a Suíça nesta terça-feira

Em busca do tão sonhado título da Copa do Mundo, Portugal enfrenta a Suíça nesta terça-feira (6), às 16h, no Estádio Lusail. No último Mundial de Cristiano Ronaldo, os Lusos levam um ligeiro favoritismo no enfrentamento entre europeus de olho numa vaga nas quartas de final no Catar.

O técnico da Suíça, Murat Yakin, não terá desfalques para o duelo com Portugal. O desafio do treinador é gigantesco. Os suíços não chegam à fase de quartas de final desde 1954, quando o torneio foi disputado no seu país. Para esta partida, Yakin afirma que não terá marcação especial para CR7. A provável Suíça tem Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo.

Já os portugueses, que utilizaram uma formação mista e acabaram derrotados pela Coreias do Sul no fechamento da fase de grupos, terão força máxima para buscar a vaga nas quartas de final. A seleção portuguesa deve ir a campo com Diogo Costa; Dalot (Cancelo), Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro (Cancelo); Rúben Neves, Otávio (William Carvalho) e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e João Félix.