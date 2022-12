Contra a Espanha, Marrocos busca exorcizar 1986

Nesta terça-feira (6), Marrocos tenta uma inédita vaga nas quartas de final do Mundial contra a Espanha, às 12h, no estádio Cidade da Educação. Na última vez que chegou ao mata da Copa do Mundo, Marrocos teve o coração partido pelo futebol. Após derrotar Portugal na fase de grupos em 1986, no México, a seleção não apenas enfrentou a Alemanha nas oitavas de final como a dominou por 88 minutos.

Até que Lothar Matthäus acertou uma falta para definir o placar de 1 a 0. Desde então, a equipe africana participou dos torneios em 1994, 1998 e 2018, sem conseguir sair da fase de grupos.

O fator emocional e a possibilidade de a maioria no estádio ser de marroquinos preocupam o técnico de Marrocos, Walid Regragui. Ele crê que seus jogadores precisam ter frieza ao enfrentar uma das "melhores seleções do mundo" em um momento que será histórico para o futebol do país.

Nesta terça-feira, o Marrocos deve contar com o retorno do goleiro Bono, que sentiu mal-estar e desfalcou a seleção na última partida da fase de grupos. O lateral-direito Hakimi é um dos principais diferenciais de Marrocos. Sem ausências confirmadas, Regragui deve escalar o time com Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui; Ounahi, Amrabat e Sahiri; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

A Espanha, por sua vez, tem como dúvidas o lateral César Azpilicueta e o goleiro David Raya, que se ausentaram do treino de domingo por questões físicas. Por outro lado, Dani Olmo e Álvaro Morata, que causavam preocupações, voltaram às atividades. A seleção espanhola pode começar a partida com Unai Simón; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Torres, Morata, Olmo.