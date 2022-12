Argentina sofre no fim, mas bate a Austrália e enfrenta a Holanda

Durante os primeiros 80 minutos da partida, a Argentina teve o controle do jogo diante da Austrália, no sábado, no estádio Ahmad Bin Ali. Os argentinos abriram vantagem com gols de Lionel Messi e Julián Álvarez, e não corriam grandes riscos até sofrerem gol quase acidental de Goodwin. A partir daí, os comandados de Lionel Scaloni viveram momentos dramáticos até garantir a classificação para as oitavas da Copa, por 2 a 1. Agora, os sul-americanos enfrentam a Holanda na sexta-feira, no estádio Lusail, às 16h (horário de Brasília).

O duelo de sábado representou um marco na carreira de Lionel Messi, que completou mil jogos na carreira profissional. Em um primeiro tempo de poucas oportunidades, coube ao craque abrir o placar, aos 35 minutos. Foi o gol de número 789 da carreira do atacante.

No segundo tempo, a seleção australiana não contava com um tiro no próprio pé proporcionado pelo goleiro Matthew Ryan, aos 12 minutos. Ele recebeu bola recuada, tentou driblar e errou, deixando Álvarez com o gol vazio. A Austrália parecia batida, porém, em um lance de sorte, voltou para o jogo. Aos 32 minutos, Goodwin pegou sobra da defesa e chutou forte. A bola, que parecia ter o destino das arquibancadas, desviou em Enzo Fernández e venceu o goleiro Emiliano Martínez: 2 a 1.

A partir daí, os australianos foram para cima. No último lance da partida, praticamente ao fim dos sete minutos de acréscimo, um último susto para os argentinos. Após bola levantada na área, Kuol dominou e ficou de frente para o gol. No entanto, o goleiro Emiliano Martínez saiu de forma corajosa e salvou.