Com Mbappé inspirado, França vence e pega Inglaterra nas quartas

Antes do jogo pelas oitavas da Copa, neste domingo, o atacante polonês Arkadiusz Milik afirmou que sua seleção precisava "de uma scooter" caso quisesse parar o atacante francês Mbappé no confronto deste domingo. Porém, julgando pela atuação do camisa 10, nem motorizada a defesa da Polônia teria conseguido evitar o 3 a 1 no estádio Al Thumama, em Doha, partida que contou com dois golaços e uma assistência do atacante. O astro é o artilheiro isolado do torneio no Catar, com cinco gols, além de ser o único atleta a alcançar a marca de nove gols em Copas antes dos 24 anos.

Nas quartas, a França vai encarar a Inglaterra, que também traz credenciais respeitáveis. No domingo, os ingleses superaram Senegal com um categórico 3 a 0, e chegam credenciados pela melhor campanha geral da competição até o momento. O confronto entre os dois está marcado para o próximo sábado.

"Esta Copa é minha obsessão. É a competição dos meus sonhos, construí minha temporada pensando nela, me preparei fisicamente, mentalmente. Mas ainda estamos longe do objetivo a que nos propusemos", afirmou Mbappé em entrevista pós-jogo.

Embora tenha feito uma boa partida, sobretudo em comparação com sua exibição contra a Argentina, na última rodada da fase de grupos, os poloneses tiveram dificuldades diante dos franceses. Antes mesmo do camisa 10 iniciar seu show particular, a França conseguiu abrir o placar com Giroud, aos 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, vieram os dois gols de Mbappé - o primeiro, após boa trama com Giroud e Dembélé, e o último, já nos descontos, em belo chute de fora da área. No último lance do jogo, Lewandowski conseguiu apenas diminuir o estrago polonês, de pênalti.