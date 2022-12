Internado, Pelé é alvo de homenagens

O ex-jogador Pelé, de 82 anos, que está internado desde a terça-feira passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu neste domingo uma homenagem da torcida do Santos. Os torcedores do Peixe fizeram uma vigília pelo craque em frente ao hospital. Segundo último boletim, ele tem tido boa resposta aos cuidados na infecção respiratória, "não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24 horas". O ídolo combate uma infecção e passou por reavaliação da terapia quimioterápica de um tumor de colón, identificado em setembro de 2021.

Nas redes sociais, diversas personalidades têm manifestado apoio ao ex-jogador. Um deles, o jogador de futebol Kylian Mbappé, da seleção de futebol da França, pediu que as pessoas "rezassem pelo Rei". A Fifa também fez uma homenagem durante a Copa do Mundo, com drones iluminando o céu com a mensagem "Pelé, fique bem logo" e, em seguida, representando uma camisa com o número 10. O vídeo foi postado nas redes sociais da entidade.

O perfil de Pelé fez uma publicação no começo da noite de sábado para tranquilizar os fãs. "Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido."

Segundo a Folhapress, o Rei do Futebol não responde mais ao tratamento quimioterápico e está em cuidados paliativos exclusivos. Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa e que ele segue recebendo medidas de conforto, para aliviar a dor e a falta de ar, por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas.