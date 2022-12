Atual vice-campeã, Croácia pega o Japão, surpresa na fase de grupos

Japão e Croácia fazem o outro confronto desta segunda-feira, às 12h, em Al Wakrah. O vencedor estará no caminho do Brasil nas quartas de final, caso a seleção Canarinho supere os sul-coreanos. Embora não estejam entre as mais cotadas nessa Copa, ambas as seleções trazem boas referências da primeira fase, em confronto que promete equilíbrio.

A seleção japonesa faz campanha surpreendente até aqui. A seleção iniciou o Mundial virando o jogo sobre a Alemanha (2 a 1). No segundo duelo, quando podia confirmar a classificação antecipada, perdeu para a Costa Rica por 1 a 0. Mas a classificação veio na terceira partida, diante da Espanha, em um 2 a 1 de virada que colocou a seleção asiática em primeiro lugar no Grupo E.

Atual vice-campeã, a Croácia avançou às oitavas após empatar sem gols com Marrocos, vencer o Canadá (4 a 1) e arrancar um empate com a Bélgica em 0 a 0. Os resultados deixaram a seleção do craque Modric na segunda colocação do Grupo F.