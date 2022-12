Com retorno de Neymar, Brasil busca vaga nas quartas de final

Neymar, o camisa 10 da Seleção Brasileira, treinou normalmente neste domingo, no Grand Hamad Stadium, e garantiu presença na partida desta segunda-feira contra a Coreia do Sul pela oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, no estádio 974, às 16h (horário de Brasília). A imprensa teve acesso a 15 minutos do treino do Brasil, e todos os olhares foram para o craque do PSG, da França, que mostrou desenvoltura fazendo todos os movimentos. Neymar treinou com bola pelo segundo dia consecutivo.

O atacante entrou no gramado e foi direto para a roda de bobinho. Em um primeiro momento, Neymar evitou movimentos mais bruscos e bolas divididas. Em seguida, o preparador físico Fábio Mahseredjian chamou todos para um aquecimento que exigia piques e mudanças de direção bruscas. O jogador cumpriu todo o exercício sem qualquer dificuldade.

Além do camisa 10, Danilo volta ao time e pode atuar na lateral esquerda contra os sul-coreanos, já que Alex Sandro seguirá fora e Alex Telles, lesionado no joelho durante a derrota para Camarões na última sexta-feira, por 1 a 0, está fora da Copa. Na mesma partida, Gabriel Jesus lesionou-se e também não joga mais na competição.

O capitão brasileiro Thiago Silva, poupado na última partida da fase de grupos, elogiou a decisão da comissão técnica. "Não temos certeza sobre a nossa continuidade. O que a gente tem controle é da preparação e do planejamento. O planejamento foi feito. Como todas as decisões, o risco existe. Mas valeu a pena para que a gente estivesse bem fisicamente, tirando o Alex Telles e o Gabriel Jesus, que a gente fica triste. Fora os dois, estamos bem", ressaltou o capitão.

Se não tiver surpresas, a Seleção Brasileira para enfrentar a Coreia do Sul deverá ser escalada pelo técnico Tite com Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar, Richarlison e Vinicius Junior. Uma possibilidade alternativa é o uso de Marquinhos pelo lado direito.

Os coreanos vêm credenciados por uma campanha surpreendente na fase de grupos, quando venceram Portugal e eliminaram o Uruguai no número de gols marcados. O vencedor de Brasil e Coreia do Sul avança para Japão ou Croácia, que jogam antes, às 12h (horário de Brasília), no estádio Al Janoub.