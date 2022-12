Matas da Copa têm pela primeira vez seleções de seis regiões diferentes

A Copa do Mundo do Catar, a primeira no Oriente Médio, é também a Copa da diversidade geográfica. Pela primeira vez na história do Mundial, países de seis áreas diferentes do globo se classificaram para os matas: Europa (8), América do Sul (2), América do Norte (1), África (2), Ásia (2) e Oceania (1).

O recorde anterior, desde que a Copa passou a ter as oitavas de final no atual formato (1986), pertencia a cinco Copas (1994, 2002, 2006, 2010 e 2014), quando seleções de cinco diferentes posições geográficas se classificaram.

A Europa, que começou a competição com 13 seleções, classificou para os matas deste Mundial oito delas: Holanda, Inglaterra, Polônia, França, Espanha, Croácia, Suíça e Portugal.

A América do Sul, com quatro representantes, se mantém na Copa com metade deles: Brasil e Argentina passaram; Uruguai e Equador, não.

Da América do Norte, os EUA avançaram e tentarão neste sábado (3) eliminar a Holanda. México e Canadá, que perdeu todas as três partidas, tiveram vida curta no Mundial.

Dos asiáticos, o Japão passou derrotando em seu grupo as poderosas Alemanha, que está eliminada, e Espanha. A Coreia do Sul também fez bonito, superando Portugal na rodada final e chegando em segundo em seu grupo.

O anfitrião Catar, com três derrotas em três jogos, a Arábia Saudita e o Irã ficaram pelo caminho.

Os classificados da África são Senegal e Marrocos. Tunísia, Gana e Camarões, apesar de terem ganhado um jogo cada um em seus respectivos grupos, não conseguiram chegar à etapa de confrontos eliminatórios.

Pela Oceania, a Austrália, maior surpresa da Copa junto com Marrocos, ganhou duas das três partidas e terá neste sábado um desafio hercúleo diante da Argentina de Messi. Os australianos, situados geograficamente nessa região, disputam as Eliminatórias para o Mundial junto com os países da Ásia.

A razão? Ampliar as próprias chances de classificação para a Copa, já que a Oceania não tem uma vaga assegurada - o campeão do seu qualificatório ainda tem de superar uma seleção de outra região para obter lugar no Mundial.

As Eliminatórias da Ásia oferecem quatro vagas diretas e uma em duelo com um país de outro continente.

Na gestão Sepp Blatter (1998-2015), a Fifa, em decisão política, aceitou, a partir das Eliminatórias da Copa de 2010, que a Austrália "mudasse de continente", o que satisfez também as demais nações da Oceania, antes com chances irrisórias de ir à Copa devido à inferioridade futebolística ante os australianos.

Por fim, nesta Copa, a única seleção da América Central no Catar, a Costa Rica, parou na primeira fase.

Outro ineditismo alcançado, que indica equilíbrio no torneio, é que nenhuma seleção alcançou 100% de aproveitamento na fase de grupos. É a primeira vez que isso corre desde 1998, quando começou o formato com 32 equipes.