Coreia vira sobre Portugal no fim, 'rouba' vaga do Uruguai e vai às oitavas

A missão da Coreia do Sul era difícil. Precisava vencer Portugal, nesta sexta-feira (2), e torcer por alguns placares no duelo entre Gana x Uruguai. Mas os resultados aconteceram, e os sul-coreanos avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar de maneira épica. A vaga veio com vitória de virada por 2 a 1 no estádio Cidade da Educação, com um gol histórico marcado já nos acréscimos por Hwang Heechan, com linda assistência de Son.

A classificação da Coreia foi confirmada de maneira dramática, já após o apito final da vitória sobre Portugal. O Uruguai vencia por 2 a 0 e não podia marcar mais um gol. Mas o dia era mesmo dos sul-coreanos, que garantiram vaga no critério de desempate, por gols-pró. Empatados em pontos com os sul-americanos em pontos (4) e saldo (0), o time do astro Son levou a melhor por ter feito mais gols (4 contra 2).

A Coreia do Sul agora aparece como provável candidato da seleção brasileira. A definição do Grupo G acontece daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília). Já classificado, o Brasil lidera a chave com seis pontos e pode seguir na ponta até mesmo em caso de derrota para Camarões. Suíça e Sérvia duelam na outra partida.

Quem ficar em primeiro, encara a Coreia nas oitavas, às 16h de segunda-feira (5). O segundo colocado será o adversário de Portugal em jogo marcado para as 16h de terça-feira (6).

Com o resultado, Portugal tropeça pela primeira vez depois de iniciar o Mundial com duas vitórias. Com isso, o Brasil é a única seleção que pode terminar a primeira fase da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Para isso, basta vencer Camarões.

COREIA DO SUL

Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kwon, Kim Younggwon (Son Junho) e Kim Jinsu; Jung, Hwang e Lee Jaesung (Hwang Heechan); Lee Kangin (Hwang Uijo), Son e Cho (Cho Yumin). T.: Paulo Bento.

PORTUGAL

Diogo Costa; Dalot, Pepe, António Silva e João Cancelo; Rúben Neves (João Palhinha), Matheus Nunes (Rafael Leão) e Vitinha (Bernardo Silva); João Mário (William Carvalho), Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo (André Silva). T.: Fernando Santos.

Estádio: Cidade da Educação, em Doha (Catar)

Horário: Às 12h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

Gols: Ricardo Horta, aos 5' do 1ºT (Portugal). Kim Younggwon, aos 27' do 1ºT, Hwang Heechan, aos 46' do 2ºT (Coreia do Sul)

Cartões amarelos: Lee Kangin (Coreira do Sul), Hwang Heechan (Coreira do Sul)