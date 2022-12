Imprensa alemã detona seleção após eliminação na Copa do Catar

A segunda eliminação consecutiva da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo caiu como uma bomba na imprensa local. O principal jornal do país, o Bild, estampou em seu portal uma foto do atacante Füllkrug deitado no chão, com os braços cobrindo o rosto e a manchete: "Que embaraçoso! Estamos fora!".

No texto da partida decisiva contra a Costa Rica, a reportagem destacou que mesmo a vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica nesta quinta-feira (1) não foi suficiente para garantir a classificação às oitavas de final, uma vez que o Japão derrotou a Espanha por 2 a 1.

"O futebol da Alemanha está no chão. Finalmente. Pela segunda vez consecutiva, a Alemanha caiu na fase de grupos de uma Copa do Mundo. O recorde amargo: uma derrota constrangedora contra o Japão, um empate forte contra a Espanha e uma vitória contundente contra a Costa Rica", analisou o texto, que seguiu destacando a decadência do futebol tetracampeão mundial.

"Depois da Rússia 2018, pensamos: não pode ficar pior. Agora sabemos: piora."

No final, o texto ainda lembrou da eliminação dos alemães para a Inglaterra nas oitavas de final da Eurocopa de 2021, por 2 a 0. Outro resultado lamentado pelos torcedores.

"Três torneios seguidos em que não conquistamos nada. O mundo do futebol tremia diante de nós. Como uma 'equipe de torneio', fomos elogiados. Agora a Alemanha é apenas um anão do futebol", finalizou a reportagem.