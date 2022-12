Sérvia e Suíça duelam pela outra vaga no Grupo G

As duas seleções derrotadas pelo Brasil entram em campo nesta sexta-feira, às 16h, no Estádio 974. Suíça e Sérvia fazem uma final por uma vaga nas oitavas. Na vice-liderança do Grupo G, com três pontos, a Suíça depende só de si. Em caso de empate, precisaria torcer para Camarões não vencer o Brasil. O técnico Murat Yakin deve manter a formação mais defensiva utilizada diante do Brasil. Uma possível escalação tem Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Já a Sérvia, com um ponto, precisa, além de vencer a Suíça, torcer por vitória ou empate do Brasil. Mitrovic, que marcou seu primeiro gol no torneio, contra Camarões, é a grande esperança. Com isso, a Sérvia deve ir a campo com Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic.