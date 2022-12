Contra a Coreia do Sul, Portugal mira liderança para fugir do Brasil

Já classificado às oitavas de final do Mundial do Catar, Portugal quer confirmar a liderança do Grupo H e fugir do confronto com o Brasil na próxima fase. Mesmo assim, o técnico Fernando Santos deverá preservar alguns titulares e jogadores pendurados no confronto com a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 12h, na Cidade da Educação.

O treinador português já antecipou que não terá de três a quatro jogadores. Com seis pontos, os Lusos avançam em primeiro até mesmo com um empate, já que Gana e Uruguai praticamente duelam pela outra vaga do grupo. Com isso, Portugal deve ter Rui Patrício; Dalot, Pepe, António Silva e Raphael Guerreiro; João Palhinha, Vitinha e Matheus Nunes; João Mário, André Silva (Gonçalo Ramos) e Rafael Leão.

Já os sul-coreanos precisam vencer os portugueses e secar Gana diante dos uruguaios. Eles não contarão com o técnico Paulo Bento, expulso no jogo contra Gana. Dessa forma, o time será comandado pelo auxiliar Sergio Costa e deve ter Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwon, Min-jae e Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Lee Jae-sung; Na Sang-ho, Son e Hwang Ui-jo.