Com reservas, Brasil busca manter 100% no Catar

Já classificada às oitavas de final e bem perto de garantir a primeira colocação do Grupo G, o Brasil enfrenta Camarões, nesta sexta-feira, às 16h, em Lusail, no fechamento da chave. E como já deverá voltar a campo na segunda-feira, pelas oitavas, o técnico Tite mandará a campo um time totalmente reserva, porém, com uma observação. Rodrygo foi o escolhido para cumprir a função do lesionado Neymar.

Ainda restam duas dúvidas para definir totalmente a escalação da seleção brasileira para o duelo com os camaroneses. Com a escolha de Rodrygo, essa será a estreia do atacante do Real Madrid como titular depois de nove partidas. No jogo anterior, contra a Suíça, ele entrou no intervalo e deu passe para o gol de Casemiro na vitória por 1 a 0.

Rodrygo vai jogar no meio-campo, posição que originalmente pertence a Neymar. O camisa 10 da seleção sofreu uma lesão de ligamentos no tornozelo direito e está em tratamento para voltar nas oitavas ou nas quartas de final. Nesta quinta-feira, Neymar seguiu no hotel para realizar fisioterapia.

Tite mantém as dúvidas entre Bruno Guimarães ou Fred e Gabriel Jesus ou Pedro. No meio-campo, Bruno deve ser o escolhido, há que Fred está pendurado com um cartão amarelo e corre risco de suspensão na próxima fase. Já no ataque, Gabriel Jesus larga na frente por ter entrado nos dois jogos anteriores, enquanto Pedro ainda não foi acionado.

Assim, a provável escalação da seleção tem Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus.

Camarões entra em campo buscando a vitória e torcendo por um empate entre Suíça e Sérvia - ou por uma vitória dos sérvios. Desta forma, haverá igualdade de pontos e a decisão da vaga nas oitavas será pelos critérios de desempate.

O técnico Rigobert Song não tem desfalques confirmados, e deve começar a partida com Epassy; Collins Fai, Castelletto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Aboubakar (Toko Ekambi) e Choupo-Moting.