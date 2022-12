Alemanha tenta evitar 2ª queda precoce seguida em Copas do Mundo

Quatro vezes campeã mundial, a Alemanha joga contra a Costa Rica o seu futuro na Copa do Catar. A partida desta quinta-feira (1º) no estádio Al Bayt, em Al Khor, às 16h, é vida ou morte para evitar o vexame da segunda eliminação seguida. Mas não basta vencer. Além de derrotar os centro-americanos, os alemães têm de aguardar o resultado do outro jogo do Grupo E.

Lanterna do grupo, com um ponto, a Alemanha ultrapassa a Costa Rica caso vença. E fica na torcida para que os japoneses, que a derrotaram na partida de estreia, de virada, por 2 a 1, sejam batidos pela Espanha. Isso acontecendo, os comandados de Hansi Flick asseguram a passagem para as oitavas de final.

Flick deve escalar o time com Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger e Raum; Kimmich, Goretzka e Gündogan; Musiala, Füllkrug e Sane (Gnabry).

Já a Costa Rica, o azarão do duelo, vai a campo com Navas; Duarte, Waston e Chacon; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Torres e Campbell; Contreras.

A partida, pela primeira vez na história, terá um trio de árbitros totalmente feminino, liderado pela francesa Stéphanie Frappart, com as assistentes, a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz.