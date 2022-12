Bélgica vive crise entre jogadores antes da decisão com a Croácia

Em ambiente diferente do registrado na Copa do Mundo de 2018, na qual avançou até as semifinais, a Bélgica vive momentos de tensão no Catar. A derrota para o Marrocos por 2 a 0 escancarou algumas fragilidades na equipe, chamada de velho pelo meia Kevin De Bruyne.

Os belgas entram em campo nesta quinta-feira, contra a Croácia, às 12h, e somente a vitória interessa, porque o time é o terceiro colocado do grupo, com três pontos, atrás de Croácia e Marrocos, que têm quatro cada um.

O jornal L'Équipe afirma que Vertonghen, Hazard e De Bruyne tiveram um atrito pesado no vestiário, sendo necessária a intervenção de Lukaku. Em coletiva, Hazard admitiu a discussão, mas afirmou que não há problema entre os atletas.

Os belgas estão desfalcados por Amadou Onana, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Com isso, o técnico Roberto Martínez pode mandar o time a com Courtois; Castagne, Alderweireld e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Carrasco; De Bruyne, Hazard e Lukaku. Já os croatas do técnico Zlatko Dalic devem ter Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Livaja, Perisic e Kramaric.