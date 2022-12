Brasil jogará com time reserva contra Camarões

Antes do jogo contra os africanos, Tite ainda fará mais uma atividade nesta quinta-feira. Na véspera dos jogos, tradicionalmente, são os técnicos que dão entrevista aos jornalistas. Assim, o próprio comandante poderá confirmar a escalação. Além de poupar alguns jogadores, Tite já não poderia contar com Neymar, Danilo e Alex Sandro, que estão em recuperação de lesões.

A primeira delas é no meio de campo, com Fred e Bruno Guimarães disputando uma vaga. Mais à frente, na função de Neymar, a dúvida fica entre Rodrygo e Everton Ribeiro. No ataque, Gabriel Jesus e Pedro brigam pelo posto de Richarlison.

Com a seleção brasileira já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite vai poupar os titulares na última partida da fase de grupos diante de Camarões, na sexta-feira (2), às 16h, no estádio de Lusail.

Folhapress

Alex Telles se diz preparado para ser titular da lateral-esquerda

A lesão no quadril de Alex Sandro, diante da Suíça, deu a oportunidade de Alex Telles ser o novo titular da lateral-esquerda. Diante de Camarões, nesta sexta-feira, no fechamento do Grupo G, o gaúcho já está escalado por Tite.

Questionado sobre a chance de iniciar uma partida de Copa do Mundo, Telles afirma estar pronto. "Me sinto muito preparado. É um trabalho que vem sendo feito há anos. Cada atleta tem um projeto de vida e um objetivo, e esse objetivo é chegar no mais alto nível. Hoje nos encontramos nesse mais alto nível, que é a Copa do Mundo, ainda mais jogando pela seleção. Me encontro muito realizado e feliz e, com certeza, preparado para desempenhar meu papel", disse.

Daniel Alves também foi pauta na coletiva de Telles. O lateral-esquerdo revelou que as críticas direcionadas ao lateral-direito incomodam quem está ao redor dele na seleção. Os questionamentos passam pelas condições físicas do jogador de 39 anos, sobretudo por não jogar há quase dois meses.

"Primeiramente, tenho prazer de conversar e treinar com o Dani todos os dias. Acho muito chato o que falam dele. No dia a dia vemos que ele está totalmente focado e concentrado. É o cara que tem mais títulos no mundo, dispensa comentários", ponderou Telles.

Por ser capitão, Dani terá oportunidade de se "defender" das críticas que recebeu porque, como capitão, participará da entrevista coletiva desta quinta-feira, véspera do jogo contra os camaroneses.