França fica no empate com a Tunísia e garante 1ª colocação do Grupo D

A França empatou com a Tunísia por 1 a 1 na manhã desta quarta-feira (30), no estádio Education City, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

O placar do confronto foi construído com gols de Griezman, para os franceses, e Khazri, para os tunisianos. Já classificada para o mata-mata, a França poupou seus titulares neste confronto.

Com o resultado, os comandados de Didier Deschamps garantiram a primeira colocação do Grupo H, com sete pontos somados. Agora, aguardam as partidas do Grupo C - que acontecem hoje às 16h (de Brasília) - para conhecer seu adversário.

Do outro lado, os tunisianos, que somaram apenas dois pontos, se despedem desta edição do Mundial da Fifa.

Nas oitavas de final, a França vai jogar contra a seleção que ficar na segunda colocação da chave C no domingo (04), às 12h (de Brasília).

TUNÍSIA

Dahmen; Talbi, Meriah e Ghandri; Kechrida, Skhiri, Laidouni e Ali Maâloul; Ben Romdhane (Ghaylen Chaaleli), Slimane (Ali Abdi) e Khazri (Issam Jebali).

FRANÇA

Mandanda; Disasi, Varane, Konaté e Camavinga; Tchouaméni (Ousmane Dembelé), Fofana (Antoine Griezmann) e Veretout (Adrien Rabiot); Guendouzi, Coman (Kylian Mbappé) e Kolo Muani.

Estádio: Estádio da Cidade da Educação, em Doha, Catar

Quando: Às 12h desta quarta-feira (30)

Árbitro: Matt Conger (Austrália)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Gols: Wahbi Khazri, aos 12' do 2° T (Tunísia). Antoine Griezmann, aos 52' do 2° T

Cartões amarelos: Wadji Kechirida (Tunísia)