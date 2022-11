Argentina enfrenta a Polônia para seguir viva no Mundial

Depois de evitar o desastre na segunda rodada contra o México, a Argentina de Lionel Messi joga novamente pela sobrevivência na Copa do Catar nesta quarta-feira (30), às 16h, no Estádio 974, contra a Polônia de Lewandowski, que também não está garantida nas oitavas de final.

Uma derrota nesta 3ª rodada do Grupo C eliminaria a Albiceleste, mas uma vitória sobre os poloneses a classificaria, muito provavelmente como líder da chave, enquanto o empate só permitiria a segunda posição na melhor das hipóteses, a depender do resultado do duelo entre mexicanos e sauditas.

Como a Polônia tem quatro pontos, Argentina e Arábia Saudita tem três e o México apenas um, tudo está aberto, o que promete fortes emoções. Passar para as oitavas é o objetivo principal das duas equipes, mas conseguir a liderança do grupo seria importante, já que isso evitaria um confronto com a atual campeã mundial, a França, que salvo uma catástrofe será líder do Grupo D.

A provável escalação argentina tem Martínez; Montiel, Otamendi, Lisando Martínez e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), De Paul e Mac Allister; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Já os poloneses podem ter Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski.