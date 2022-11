Notas da Copa

Grupo D - Com a França garantida nas oitavas de final do Mundial, Tunísia, Austrália e Dinamarca disputam a outra vaga da chave. A tendência é de que os dinamarqueses fiquem com ela. Os atuais campeões do mundo encaram os tunisianos, na Cidade da Educação, e devem confirmar o favoritismo. Já a Dinamarca enfrentará os australianos, no Al Janoub, no duelo direto pela classificação. Os dois jogos começam às 12h desta quarta-feira (30). Árbitras - A Fifa anunciou, nesta terça-feira, a escalação de três mulheres para comandarem Costa Rica x Alemanha, pela 3ª rodada do Grupo E, nesta quinta-feira. É a primeira vez na história do torneio que a entidade escala um trio feminino para trabalhar em campo durante partida oficial. A francesa Stéphanie Frappart será auxiliada pela brasileira Neuza Back e pela mexicana Karen Diaz. Camarões - A Federação Camaronesa de Futebol confirmou a suspensão do goleiro André Onana do elenco por razões disciplinares, conforme decisão do técnico Rigobert Song. A medida foi uma surpresa antes da partida contra a Sérvia, na segunda-feira, em que as equipes empataram por 3 a 3. Protesto - O italiano Mario Ferri, que invadiu na segunda-feira o gramado durante a partida entre Portugal e Uruguai com uma bandeira LGBTQIA , foi banido da Copa do Catar. O homem de 35 anos foi liberado na manhã desta terça, mas teve seu Hayya Card - documento que permite a entrada e permanência de estrangeiro no país durante o torneio - revogado pelo Comitê Supremo para Entregas e Legado da Copa do Mundo e não poderá mais comparecer a nenhum jogo do Mundial. Prisão - Policiais do Catar retiraram um torcedor norte-americano do estádio Al Thumama, nesta terça-feira, antes de a bola rolar para Irã e EUA, pela 3ª rodada do Grupo B. Ele foi expulso por usar uma braçadeira nas cores da bandeira LGBTQIA . Pelo registro da agência Reuters, cinco policiais cataris levaram o torcedor para fora. Outros dois acompanharam a cena sem encostar. Obras - O Secretário-geral do Comitê Supremo de Entregas e Legado da Copa do Mundo, Hassan Al Thawadi, disse, nesta terça-feira, em entrevista ao programa Piers Morgan's 'Uncensored', da TV inglesa, que estima que entre 400 e 500 trabalhadores imigrantes morreram durante as construções para o Mundial. Os números são superiores aos divulgados por órgãos oficiais do Catar.