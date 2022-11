Quase 30 anos depois, Arábia Saudita busca voltar às oitavas

Arábia Saudita tem como objetivo ir às oitavas de final da Copa pela segunda vez desde 1994, e busca confirmar a vaga nesta quarta-feira (30), quando enfrenta o México, às 16h, no estádio Lusail, em Doha.

Os sauditas surpreenderam na estreia, vencendo a Argentina por 2 a 1, mas tropeçaram na segunda rodada contra a Polônia, perdendo por 2 a 0. Ocupam hoje o terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, mesma pontuação da Argentina, que vence o desempate pelo saldo de gols.

A seleção saudita precisa da vitória para ir ao mata-mata sem preocupações - em caso de empate, terá que torcer para que a Polônia supere os argentinos. O México, por sua vez, ocupa a lanterna, com um ponto, e faz as contas para avançar à próxima fase. Eles precisam vencer pela primeira vez no Catar, e torcer por um tropeço da Argentina. Se o rival sul-americano vencer, a seleção mexicana estará eliminada.

O técnico Tata Martino deve mandar o time a campo com Ochoa; Álvarez, Moreno, Montes, Araujo e Gallardo; Herrera, Guardado e Chávez; Lozano e Veja. Já os sauditas devem ter Alowais; Saud Abdulhamid, Tambakti, Ali Albulayhi e Al-Breik; Kanno, Nawaf Al-Abed e Sami Al-Najei; Feras Al-Brikan, Saleh Al-Sshehri e Salem Al-Dawsari.