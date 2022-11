Inglaterra faz 3 a 0 no País de Gales e pega Senegal nas oitavas

A Inglaterra carimbou a classificação às oitavas de final no Catar nesta terça-feira, ao vencer o País de Gales por 3 a 0, no estádio Ahmad bin Ali, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

Depois de um primeiro tempo arrastado, a Inglaterra acordou na etapa final e não teve dificuldade para construir o placar. Rashford (duas vezes, sendo o primeiro deles de falta) e Foden foram os autores dos gols.

Com o resultado, os ingleses chegaram aos sete pontos, garantiram a primeira colocação do Grupo B e já sabem o adversário no mata-mata: Senegal, que mais cedo bateu o Equador e ficou em segundo do Grupo A. Gales, por sua vez, teve a eliminação confirmada e amargou a lanterna da chave, com um ponto.

O duelo entre Inglaterra e Senegal, pelas oitavas de final do Mundial, será no domingo, às 16h, em Al Bayt.