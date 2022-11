Descartado por técnico da França, Benzema viaja e faz post enigmático

Karim Benzema gerou muitas dúvidas nos torcedores após uma sequência de posts enigmáticos no Instagram. Depois que o técnico da França, Didier Deschamps, "vetou" um possível retorno do atacante à Copa do Catar, o atual melhor jogador do mundo registrou algumas imagens viajando para uma ilha.

Benzema postou duas fotos desembarcando na Ilha da Reunião, território francês no Oceano Índico, ao leste de Madagascar. Uma delas continha a legenda "974", que é o código telefônico do Catar, além do nome de um dos estádios da Copa. Entre um storie e outro, o francês incluiu a imagem de Ronaldo Fenômeno.

Alguns torcedores interpretaram como uma indireta ao treinador Deschamps, pelo fato de a postagem ter sido feita pouco tempo depois da coletiva de imprensa do comandante da França.

Assim como Ronaldo na Copa de 2002, Benzema também conseguiu se recuperar a tempo de disputar o torneio - segundo o jornalista Carlos Rodríguez, da rádio Onda Madrid, o camisa 9 já está em condições de atuar. Na ocasião, o brasileiro foi incluído no elenco por Felipão e levantou a taça do Mundial.

Em meio a especulações, a foto pode ser apenas uma homenagem àquele em quem Benzema se inspira e tem como ídolo pessoal, conforme explicado pelo próprio atacante do Real Madrid na cerimônia da Bola de Ouro e em outras oportunidades.

Após vencer os dois primeiros jogos da Copa, a França chegou aos seis pontos, e está classificada à próxima fase. Os Bleus jogam contra a Tunísia na terceira rodada, nesta quarta-feira (30), 12h (de Brasília), antes de concentrarem suas forças no mata-mata.