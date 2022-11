Seleção brasileira vai à Fifa reclamar de gramado que pode receber oitavas

A seleção brasileira vai oficializar na Fifa uma reclamação sobre as condições do gramado do Estádio 974, que foi palco da partida de segunda-feira (28) na vitória por 1 a 0 contra a Suíça

Antes mesmo do começo do jogo, Tite já havia dito que a grama estava muito rala, condição que foi ratificada pelos atletas logo após a partida na zona mista. Nesta terça-feira (29), o coordenador de seleções, Juninho Paulista, confirmou que a CBF vai à entidade máxima para formalizar uma reclamação.

A preocupação existe por conta de o mesmo Estádio 974 ser a sede da partida de oitavas de final do Brasil caso a seleção passe com a primeira colocação do grupo G, o que já acontece em caso de empate contra Camarões na última rodada.

"O gramado não está no mesmo nível do Lusail e do nosso campo aqui do centro de treinamento. Ele está inferior, está começando a ficar ralo. Já fizemos consulta ontem (28) e vamos fazer consulta mais profunda com a Fifa em breve", explicou.

"Se formos jogar lá nas oitavas, estará mais prejudicado ainda porque tem mais dois jogos lá. Eu não sei o que pé possível fazer, mas algo tem que ser feito para estar no mesmo nível que uma Copa do Mundo exige", completou.

A qualidade do gramado é uma das principais preocupações da comissão em todas as partidas disputadas e já virou problema em competições recentes como a Copa América.

Ontem, na zona mista do jogo contra a Suíça, Thiago Silva disse que ouviu sobre a possibilidade de uma troca de gramado, mas ressaltou que tem receio de não haver tempo o suficiente para que a grama chegasse às condições ideais.