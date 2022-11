Tite diz que substituição de Paquetá foi opção tática

Na zona mista, Paquetá não quis dar entrevista, mas foi perguntado se saiu apenas por opção de Tite e confirmou com um tradicional joinha. Já classificado às oitavas de final, Tite pode preservar alguns titulares diante dos Camarões, na sexta.

O técnico Tite disse que Lucas Paquetá está normal e explicou a razão para tirar o meia no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada da fase de grupos no Mundial do Catar, nesta segunda-feira (28). Paquetá teve sintomas gripais, mas treinou normalmente e foi titular como meia, na função do lesionado Neymar. Para o segundo tempo, Tite colocou Rodrygo.

Tite afirmou que a seleção sente falta de Neymar, que está fora por causa de uma lesão no tornozelo, mas tem poder criativo sem ele. "Claro que o Neymar tem atributos diferentes. Então, a gente sente, sim, a falta do Neymar."

O comandante ponderou, no entanto, que os jogadores têm repertório e capacidade de criação para suprir a ausência do atacante. "A equipe faz a estrela", disse o comandante, ao se referir a Casemiro, autor do gol na vitória contra a Suíça.

O técnico fez a afirmação em entrevista coletiva acompanhado do volante e do auxiliar técnico Cesar Sampaio. Sem Neymar e Danilo, Tite escalou Éder Militão e Fred, com Paquetá mais avançado.