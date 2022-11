Equador e Senegal disputam vaga direta nas oitavas

No grupo em que a Holanda, mesmo sem apresentar o melhor futebol, parece confirmar o favoritismo e confirmar a primeira colocação, nesta terça-feira, às 12h, Equador e Senegal entram em campo em busca da outra vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O confronto, que será disputado no estádio Internacional Khalifa, fecha o Grupo A.

Nas casas de aposta, os equatorianos aparecem com uma leve vantagem que pode desaparecer com a bola rolando. O time sul-americano precisa apenas empatar para seguir em Doha. Já os africanos precisam vencer para seguir sonhando em voos mais altos no Oriente Médio.

A principal dúvida do Equador é um dos artilheiros da competição com três gols, Valencia. Ele sofreu uma torção no joelho direito, no último jogo. Dessa forma, uma possível escalação tem Galindez; Porozo, Torres e Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo e Estupinan; Plata, Sarmiento e Estrada.

Ao que tudo indica, os Leões de Teranga parecem ter assimilado a baixa do astro e craque Sadio Mané. Dependendo só de si para seguir adiante, o técnico Aliou Cissé deve mandar o tima a campo com Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye e Diatta; Dia e Diedhiou.