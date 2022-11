Irã e EUA, duelam em jogo historicamente politizado

Há 24 anos, Irã e Estados Unidos se enfrentavam pela primeira vez em uma Copa do Mundo. À época, constantes conflitos entre as classes políticas dos dois países fizeram da partida uma das mais politizadas da história do campeonato mundial. Nesta terça-feira (28), as duas seleções voltam a se encontrar, mas em outro contexto: os recentes protestos no país do Oriente Médio dissiparam a rivalidade entre os dois times, e a atual pressão política paira apenas sob os jogadores iranianos e sob o regime islâmico.

EUA e Irá se encontrarão às 16h, no estádio Al Thumama, em Doha, para definir o futuro de cada um no Mundial no Catar. Estão no Grupo B, que tem também Inglaterra e País de Gales. O confronto de 1998, na Copa na França, começou ainda em dezembro do ano anterior, quando a Fifa sorteou os grupos do torneio.

Comandados por Carlos Queiroz, os iranianos estão desfalcados por Alireza Jahanbakhsh, que recebeu o segundo cartão amarelo e cumpre suspensão. Com isso, o Irã deve ir a campo com Hosseini; Rezaeian, Majid Hosseini, Pouraliganji e Mohammadi; Ali Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi e Hajsafi; Taremi e Azmoun.

Do outro lado, os Estados Unidos não têm desfalques confirmados. O técnico Gregg Berhalter pode começar a partida com Turner; Dest, Zimmerman e Ream, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Pulisic, Weah (Reyna), Wright.