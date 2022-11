Holanda deve confirmar vaga nas oitavas contra o já eliminado Catar

Folhapress

A igualdade no placar do jogo da última rodada deixou a Holanda e o Equador empatados na liderança do Grupo A da Copa do Qatar, com quatro pontos cada. Agora, os holandeses buscam confirmar a presença nas oitavas de final nesta terça-feira (29), quando enfrentam o já eliminado Catar no Al Bayt, em Al-Khor, às 12h.