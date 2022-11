Vini Jr. diz que Neymar teve febre e, por isso, assistiu a Brasil e Suíça no hotel

Vini Jr. disse que Neymar teve um pouco de febre nesta segunda-feira (28), dia da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, no Estádio 974, pela segunda rodada da Copa do Mundo Catar 2022. Diferentemente do lateral Danilo, que também trata de lesão no tornozelo, Neymar assistiu ao jogo no hotel.

"Ficou triste que não pode vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", afirmou Vini Jr.

Neymar trata em três períodos para voltar o quanto antes. A expectativa do Brasil é ter o camisa 10 à disposição nas oitavas de final. Como o time de Tite já está classificado, não haverá pressa para colocá-lo em campo diante do Camarões na sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.