O Brasil enfrenta a Suíça logo mais, às 13h, no Estádio 974, o Ras Abu Aboud. No final da manhã desta segunda-feira (28), foi liberada a lista dos 11 jogadores que iniciarão a partida, incluindo os atletas que irão substituir Neymar Jr. e Danilo. Os dois estão fora da partida após sofrerem lesões no tornozelo na partida contra a Sérvia e passam por tratamento intensivo no departamento médico.