Camarões e Sérvia duelam e tentam sair do zero no grupo do Brasil

Derrotada na primeira rodada da Copa do Mundo pelo Brasil, a Sérvia, considerada favorita para obter a segunda vaga do Grupo G, tenta a recuperação nesta segunda-feira (28) no Mundial do Catar. Há a expectativa de que o treinador Dragan Stojkovic escale desde o início a dupla de goleadores Mitrovic e Vlahovic - o segundo, que defende a Juventus (Itália), só entrou em campo contra a seleção brasileira no segundo tempo, com a equipe já atrás no placar.

O adversário será a seleção camaronesa, que também estreou com derrota do Mundial, ante a Suíça. A partida será no estádio Al Janoub, em Al Wakrah, às 7h (de Brasília). Ganhar é objetivo dos oponentes, mas as duas seleções, se houver um empate que dará a cada uma o primeiro ponto na Copa, manterão chance de classificação na rodada derradeira da fase de grupos.

O problema maior será para a seleção africana, pois o duelo vai ser contra o pentacampeão mundial, o Brasil, que, se não ganhar da Suíça, irá com força máxima para a partida. A seleção camaronesa, além de lutar contra a da Sérvia, lutará contra um desagradável retrospecto: perdeu todos os três jogos que disputou em suas duas últimas Copas do Mundo, na África do Sul 2010 e no Brasil 2014.

O treinador Rigobert Song, ex-jogador de Copa do Mundo (1994, 1998, 2002 e 2010) como Stojkovic (1990 e 1998), tem a opção de fortalecer o ataque com Aboubakar, maior nome da seleção, que só atuou contra a Suíça no terço final do jogo.

Estádio: Al Janoub, em Al Wakrah (Qatar)

Horário: às 7h (de Brasília) desta segunda-feira (28)

Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay, Fifa+