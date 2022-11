Notas da Copa

Grupo A - Holanda e Equador dividem a liderança da chave após o empate em 1 a 1, na sexta-feira (25). O resultado, somado à vitória do Senegal por 3 a 1 sobre o Catar, eliminou os anfitriões. Nesta terça-feira, às 12h, os holandeses devem confirmar a vaga diante dos cataris, enquanto senegaleses e equatorianos disputam o outro lugar nas oitavas de final. Grupo B - As duas vagas estão em aberto nesta chave. Após a vitória do Irã sobre o País de Gales e o empate sem gols entre Inglaterra e EUA, na sexta-feira, os quatro tem chances de avançar. A Inglaterra lidera com 4 pontos, seguido por Irã (3), EUA (2), Gales (1). Os duelos ocorrem nesta terça, às 16h: Irã x EUA e Gales x Inglaterra. Grupo C - Polônia, com 4 pontos, é a líder da chave, após bater a Arábia Saudita por 2 a 0, no sábado. Em 2º está a Argentina, com 3 pontos, que venceu o México por 2 a 0. Ambas as vagas ainda estão em aberto nessa chave. Os próximos jogos ocorrem na quarta-feira, às 16h: Argentina x Polônia e Arábia Saudita x México. Grupo D - Atual campeã do mundo, a França é a primeira seleção a confirmar matematicamente a passagem para as oitavas de final. Os Le Bleus venceram a Dinamarca por 2 a 1 pelo grupo D. Como goleou a Austrália na estreia (4 a 1), a França chega aos seis pontos e joga contra a Tunísia, na quarta, para definir se avança às oitavas de final em primeiro ou em segundo. A outra vaga da chave está em disputa por Austrália (3 pontos), Dinamarca e Tunísia (1 ponto cada). Os jogos são às 12h. Grupo E - Atropelada por 7 a 0 pela Espanha na primeira rodada, a Costa Rica ganhou sobrevida. Neste domingo, os Ticos fizeram 1 a 0 no Japão, que vinha de vitória sobre a Alemanha. Agora, ambas estão empatadas, com 3 pontos, mas o Japão fica em 2º pelo saldo de gols. A Espanha lidera, com 4 pontos, após empate com a Alemanha. As seleções do voltam a campo quinta-feira, às 16h.