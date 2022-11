Croácia goleia e elimina o Canadá da Copa do Mundo

A Croácia de Luka Modric goleou neste domingo (27) o Canadá por 4 a 1, mas terá que jogar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo na última rodada da fase de grupos contra a Bélgica, que mais cedo foi derrotada por 2 a 0 pelo Marrocos.

Alphonso Davies abriu o placar para o Canadá com um minuto de jogo, mas Andrej Kramaric (2x), Marko Livaja e Lovro Majer viraram para os croatas, que lideram o Grupo F com os mesmos 4 pontos dos marroquinos, contra 3 dos belgas, enquanto os canadenses, sem pontuar, já estão eliminados.

A surpreendente vitória do Marrocos coloca muita emoção na chave "É um momento especial. Dois gols em um Mundial não é algo que acontece todos os dias. É também uma vitória muito importante para a equipe, mas nada está garantido. Ainda temos um jogo contra a Bélgica", comemorou Kramaric depois da partida., na qual croatas e belgas medirão forças por uma vaga nas oitavas na próxima quinta-feira.

O jogo no estádio Internacional Khalifa começou com outra surpresa, já que foi o Canadá quem saiu na frente com um minuto. Tajon Buchanan avançou pela esquerda e cruzou na área para Alphonso Davies abrir o placar de cabeça.

Primeiro gol canadense em Copas

O gol do jogador do Bayern de Munique é histórico para o Canadá, já que foi o primeiro do país em uma Copa do Mundo.

Até então, a seleção canadense tinha participado apenas do Mundial de 1986, no México, quando foi eliminada com três derrotas e sem balançar as redes. Na estreia no Catar, nova derrota sem marcar gols (1 a 0 para a Bélgica).

Esse gol deu asas aos canadenses, superiores também fisicamente, e impediu os croatas de criarem jogadas. O time europeu pode agradecer igualmente à falta de qualidade técnica do Canadá no último passe, já que a equipe norte-americana poderia ter ampliado a vantagem em um par de contra-ataques.

A Croácia demorou 22 minutos para levar perigo ao gol defendido por Milan Borjan, em um passe na área de Mateo Kovacic que não chegou a Marko Livaja com força suficiente para finalizar.

Pouco a pouco, a Croácia foi aumentando a pressão até empatar. Aos 26 minutos, Kramaric teve um gol anulado por impedimento de Livaja no lance. Pouco depois, Ivan Perisic encontrou pela esquerda Kramaric, que bateu cruzado para empatar (36). Antes do intervalo, os croatas conseguiram a virada em uma subida pela direita do lateral Josip Juranovic, que serviu Livaja para fazer o segundo (44).

No segundo tempo, ambas as equipes jogaram sem medo e o gol poderia sair para qualquer um dos lados. Para o Canadá, Jonathan Osorio, que entrou na volta do intervalo, chutou forte e a bola passou perto da trave (49). Minutos depois, foi a vez de Jonathan David experimentar, mas Dominik Livakovic salvou com a ponta dos dedos (56).

Pelo lado da Croácia, Kramaric teve a chance de fazer o terceiro, sua finalização foi desviada para escanteio por Borjan (54). Mas no minuto 70 o atacante do Hoffenheim fez o gol da tranquilidade croata em uma grande jogada individual: Perisic cruzou da direita na segunda trave e o centroavante croata se livrou da marcação com um grande domínio antes de bater no canto, longe do alcance de Borjan.

A vitória da Croácia poderia ter sido mais elástica, já que a equipe europeia teve várias chances no contra-ataque. Em uma delas saiu o quarto gol, já nos acréscimos, pelos pés de Majer (90+4).

"Estou orgulhoso do que fizemos. Estaremos decepcionados amanhã, é normal, mas escrevemos uma parte da história esportiva do nosso país", destacou o técnico do Canadá, John Herdman.