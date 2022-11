Grêmio deve renovar por seis meses com Diego Souza

O centroavante Diego Souza, de 37 anos, fez uma boa campanha com o Tricolor na Série B, com 14 gols marcados e cinco assistências em 32 partidas. Devido aos números positivos e falta de outros atacantes de mesmo nível, há grande possibilidade de o camisa 29 renovar com o time gaúcho em 2023. Inicialmente, o contrato seria assinado pelo período de seis meses, para que o atleta demonstre futebol e rendimento físico durante o Campeonato Gaúcho e, em caso de desempenho positivo, ocorreria uma renovação até o fim da temporada de 2023.

A possibilidade de renovação de Diego não significa que o Grêmio deixará de buscar por outros centroavantes, pelo contrário, diversos nomes já foram sondados, e Isidro Pitta, de 23 anos, do Juventude, é o atleta mais próximo do Imortal. Pitta é jovem e tem características de área, além de ter marcado oito gols e dado três assistências na última temporada pelo time Jaconero. O objetivo do Grêmio é testar o novo atacante e ter Diego Souza como reserva em caso de necessidade. Apesar disso, há grande parte da torcida que defende uma renovação total no elenco, e, com isso, a saída de Diego Souza.