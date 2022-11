Neymar recebe apoio de jogadores após lesão no tornozelo

Após ser caçado em campo pelos defensores sérvios, na primeira partida do Brasil na Copa do Catar, Neymar deixou o campo com uma lesão no tornozelo direito. As câmeras flagraram o meio-campista chorando no banco de reservas e seu pé inchado. Logo após a partida, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, informou que Neymar sofreu uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito e um edema ósseo, e que deve ficar fora dos dois próximos jogos (contra Suíça, nesta segunda-feira, e Camarões, no dia 2 de dezembro).

O acontecimento gerou repercussão nacional, com muitos torcedores celebrando a lesão de Neymar por motivos políticos, afinal, o atleta afirmou diversas vezes seu apoio a Jair Bolsonaro, fato que causou discussão com diversos outros famosos. O movimento contra Neymar ganhou tanta visibilidade, que Casemiro soube das declarações durante uma entrevista coletiva e criticou os torcedores que comemoraram a lesão do camisa 10. “Pessoas más no mundo, que desejam o mal do outro”, e completou, “não quero nem falar do Neymar, a partir do momento em que uma pessoa deseja o mal da outra, (ela) não tem educação, não tem caráter”.

Além do volante, o atacante Raphinha também se manifestou em favor de Neymar, em sua rede social. “Torcedores da Argentina tratam Messi como ‘Deus’. Torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como Rei. Torcedores brasileiros torcem para Neymar quebrar a perna. Como é triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro, esse país não merece seu talento e seu futebol”.

Outro famoso que manifestou apoio ao jogador foi Ronaldo Nazário, ele publicou uma extensa carta em seu Instagram. “Por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse?”, dizia parte da mensagem. Apesar da lesão e do movimento contrário, Neymar faz tratamento intensivo e deve se recuperar para jogar as oitavas de final.