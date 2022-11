Brasil busca vencer a Suíça para se manter na liderança do grupo

A seleção brasileira enfrenta a Suíça nesta segunda-feira (28), às 13h, no Estádio 974, o Ras Abu Aboud. A partida é válida pela 2ª rodada da fase de grupos do Mundial do Catar. Ambos os times venceram seus primeiros jogos pelo grupo G e têm 3 pontos, mas o Brasil é líder pelo saldo de gols. É a segunda Copa do Mundo seguida que os brasileiros enfrentam Suíça e Sérvia na fase de grupos. Em 2018, na Rússia, o grupo C era composto pelo trio citado e a Costa Rica.

O Brasil chega para o jogo com alguns desfalques no time titular. Neymar Jr. e Danilo sofreram lesões no tornozelo na partida contra a Sérvia e passam por tratamento intensivo no departamento médico. A situação do meio-campista do Paris Saint-Germain (PSG) está mais controlada, mas o lateral tem situação crítica e pode não jogar mais nessa edição de Copa do Mundo.

Em relação às opções do treinador, o ponta do Real Madrid Rodrygo deve substituir o camisa 10, enquanto o zagueiro Éder Militão jogará improvisado na lateral direita. Outra opção no grupo é o lateral-direito de função Daniel Alves, que foi uma convocação muito criticada pelos torcedores brasileiros. Apesar dos desfalques confirmados, há uma boa notícia, o retorno do atacante Antony, que havia perdido dois treinos por causa de mal-estar e náusea, mas está de volta e ficará no banco como opção.

A Suíça deve adotar uma posição equilibrada contra o Brasil. Apesar de saber da ameaça gerada pelo grupo de Tite, eles devem buscar os gols em oportunidades esporádicas, e dificultar o desenvolvimento do meio de campo verde-amarelo. O time rubro é muito forte fisicamente e tem jogadores experientes, como o meio-campista e capitão Granit Xhaka, do Arsenal, que afirmou que o Brasil é o favorito para vencer a partida.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá e Rodrygo; Vini Jr., Raphinha e Richarlison.