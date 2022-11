Ronaldo lamenta 'inveja e maldade' em carta de apoio a Neymar

Ronaldo, o Fenômeno, usou suas redes sociais para enviar uma carta desejando a pronta recuperação de Neymar. O camisa 10 da seleção brasileira está lidando com uma lesão no tornozelo e ainda não tem data de retorno definida nesta Copa do Mundo.

No texto, o ex-atacante lamenta a 'inveja' e a 'maldade' direcionadas a Neymar, citando que existem pessoas que até estão comemorando a lesão. Indo na contramão dessas mensagens, Ronaldo desejou que o retorno seja ainda melhor, com ainda mais fome de gols.

"Estou certo de que a maioria dos brasileiros, como eu, te admira e te ama. Seu talento, aliás, te levou tão longe, tão alto, que tem amor e admiração por você em cada canto do mundo. E é também por isso, por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade. Num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua. A que ponto chegamos? Que mundo é esse? Que mensagem estamos passando para os nossos jovens? Vai sempre existir gente torcendo contra, mas é triste ver a sociedade num caminho de banalização da intolerância, de normalização dos discursos de ódio", iniciou o Fenômeno.

"Não exalte os covardes e invejosos. Celebre o amor que vem da maior parte do seu país. Você vai dar a volta por cima, Neymar! E que todo o ódio vire combustível", complementou. Ronaldo também desejou uma boa recuperação a Danilo, outro que sofreu lesão no tornozelo e está afastado do time.

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira (28), às 13h, contra a Suíça, sem os dois jogadores. O técnico Tite já disse que tem os substitutos, mas não revelou quem serão. "A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito, de agora [risos], passar na hora do jogo", brincou o treinador neste domingo (27). Antes do mata-mata, o Brasil ainda vai encarar Camarões, na sexta-feira (2).