Tite esconde escalação, elogia Rodrygo e ressalta estilo de jogo da seleção

Folhapress

A seleção brasileira que irá enfrentar a Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar já está definida, mas o time só será revelado pouco mais de uma hora antes do início do jogo - e porque o regulamento do Mundial assim exige. Neste domingo, véspera da partida que poderá garantir a classificação brasileira às oitavas de final, o técnico Tite afirmou que já está com o time pronto, mas que iria esconder a escalação por "estratégia". A tendência mais forte é escalar Éder Militão na lateral-direita e Rodrygo na função de Neymar.