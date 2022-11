Copa dos Refugiados e Migrantes acontece neste domingo em Porto Alegre

A Copa dos Refugiados e Migrantes acontece neste domingo (27) em Porto Alegre. O evento é promovido pela organização Pelo Direito de Migrar (PDMIG) – África do Coração com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). Retomando após a pandemia, o torneio acontece das 8h às 18h no Sesc Campestre.

A competição terá a participação de 180 atletas amadores representando os seus países: Angola, Senegal, Colômbia, Haiti, Venezuela, Palestina, Líbano, Chile, Guiné e Peru. Além da SMDS, são parceiros na realização as secretarias municipais de Esporte, Lazer e Juventude e de Saúde, o Comitê Municipal de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, a Fundação Pan-Americana pelo Desenvolvimento e o Sesc-RS.

Os jogos começam às 8h de domingo. Na primeira fase, as equipes, divididas em duas chaves com cinco times cada, jogam entre si. Os dois primeiros colocados de cada chave se enfrentam no quadrangular final.

O evento esportivo teve início em 2014, no estado de São Paulo. Em 2017 foi realizada a primeira edição em Porto Alegre. Com as atividades interrompidas em 2020 e 2021, em razão da pandemia de Covid-19, esta edição será a retomada da Copa em oito estados brasileiros e em Buenos Aires, na Argentina.