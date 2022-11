Tunísia e Austrália buscam primeira vitória na Copa do Catar

A Tunísia e a Austrália se enfrentam em busca da primeira vitória na Copa do Qatar neste sábado (26), às 7h (de Brasília), no estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo D.

A seleção tunisiana empatou sem gols contra a Dinamarca na terça-feira (22), e segue na disputa para chegar pela primeira vez à fase de mata-mata no Mundial.

Do outro lado, a Austrália tenta se recuperar após ter saído na frente, cedido a virada e perdido por 4 a 1 da França na estreia. As seleções têm um retrospecto equilibrado, com apenas dois confrontos e uma vitória para cada.

Sem desfalques confirmados, os tunisianos, comandados por Jalel Kadri, podem ir a campo com: Dahmen; Talbi, Brohn e Meriah; Dräger, Shkri, Laïdouni e Abdi; Slimane (Khazri), Jebali e Msakni.

A Austrália, por sua vez, pode ser desfalcada por Nathaniel Atkinson. Segundo veículos australianos, o lateral-direito sofreu uma lesão no tornozelo na partida de estreia, e deve ser substituído por Fran Karacic.

O técnico Graham Arnold pode começar a partida deste sábado com: Ryan; Kracic, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Leckie e Irvine; McGree, Goodwin e Duke.