Argentina conta com liderança de Messi para evitar uma tragédia

Pouco antes da subida ao gramado do Maracanã, os jogadores da seleção argentina se reuniram em círculo, e Lionel Messi discursou. "O caminho é mais importante do que o resultado", falou, para motivar o elenco.

Noventa minutos depois, ao contrário do que ele disse, o resultado seria o mais importante. A Argentina derrotou o Brasil por 1 a 0 e conquistou a Copa América de 2021. Foi o primeiro título relevante de Messi pela equipe nacional. A percepção da importância daquilo para o camisa 10 foi imediata pelos demais jogadores. Todos correram para abraçá-lo. Atiraram-no o alto.

A liderança de Messi hoje é inquestionável. Às vezes, torna-se devoção. Lisandro Martínez confessou ter ficado paralisado, em sua primeira convocação, quando o atacante foi cumprimentá-lo. "Nós precisamos dar uma Copa [do Mundo] a Leo", disse o zagueiro.

Para isso, a Argentina não pode perder neste sábado (26). E, para não passar sufoco na terceira rodada, tem de vencer na segunda. O rival será o México, às 16h, no estádio Lusail. O mesmo que viu a maior zebra da Copa do Mundo do Catar até agora: a vitória da Arábia Saudita sobre a alviceleste por 2 a 1.

Messi precisa ser o líder que não foi no passado. Pelo contrário, durante muito tempo, recebeu críticas justamente pela falta de liderança. Calado, às vezes acanhado, fechava-se em si mesmo.

E para tentar superar os mexicanos, o técnico Lionel Scaloni deve mandar o time a campo com Martínez; Molina (Montiel), Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Paredes, Rodrigo de Paul e Enzo Fernández (Papú Gómez); Messi, Lautaro Martínez e Di María

O México, por sua vez, vem de empate sem gols contra a Polônia, na estreia, e busca a consolidação no Grupo C. Sem desfalques confirmados, o técnico Tata Martino pode começar a partida com Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Andrés Guardado; Hirving Lozano, Funes Mori e Alexis Vega.