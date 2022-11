Inglaterra e EUA empatam e deixam definição das vagas para a última rodada

Inglaterra e EUA fizeram um jogo completamente morno no Al-Bayt e empataram, na tarde desta sexta-feira (25), em 0 a 0 pela 2ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O ponto alto da partida veio antes do apito inicial, quando os jogadores da Inglaterra se ajoelharam, assim como na estreia diante do Irã segundos antes do apito inicial.

A iniciativa faz parte de um protesto contra a proibição do uso da braçadeira com a hashtag #OneLove, que apoia os direitos LGBTQIA+. Antes de Copa começar, a Fifa ameaçou dar punição de cartão amarelo a jogadores que entrassem em campo com o adereço.

O empate sem gols embolou de vez a chave, que agora tem as quatro seleções vivas na briga por duas vagas no mata-mata: além dos britânicos (quatro pontos) e norte-americanos (dois pontos), o Irã e o País de Gales disputam a classificação na última rodada.

No jogo final da 1ª fase, ingleses e norte-americanos entram em campo no mesmo dia e horário: terça-feira (29), a partir das 16h (de Brasília).

O estrelado time treinado por Gareth Southgate encara o desesperado País de Gales - que tem um ponto -, enquanto os comandados de Gregg Berhalter têm pela frente o Irã, que soma três.